Beam Global Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QDBZ / ISIN: US07373B1098
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13.10.2026 17:21:10
Beam Global Sees Q3 Preliminary Revenue About $6.2 Mln
(RTTNews) - On Tuesday, Beam Global (BEEM), a provider of sustainable energy storage, mobility electrification, security and smart city infrastructure solutions, reported preliminary, unaudited revenue of approximately $6.2 million for the third quarter 2026, up 8% from $5.8 million in the same quarter last year.
The results reflect continued performance in its core business as the company prepares to enter the growing drone technology market through its pending acquisition of ScoutDI.
Beam Global CEO Desmond Wheatley said the third quarter results highlight the strength of its core business. The ScoutDI acquisition will combine Beam's engineering, manufacturing and global reach with advanced drone technology to serve commercial, government and defense markets.
On the Nasdaq, the shares were trading 0.49 percent up at $1.0250.
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18.08.26
|Ausblick: Beam Global Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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