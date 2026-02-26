26.02.2026 06:31:29

Beam Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beam Therapeutics hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 279,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,810 USD. Im Vorjahr waren -4,580 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 119,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 139,74 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 63,52 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,091 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 37,49 Millionen USD gerechnet.

