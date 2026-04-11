Beam Aktie
WKN DE: A1JKPN / ISIN: US0737302028
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11.04.2026 15:20:03
Beam Therapeutics' CEO Sold Over 30,000 Company Shares. Here's What This Means for Investors.
John M. Evans, CEO of Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), executed an open-market sale of 30,078 shares on April 1, 2026, valued at approximately $739,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($24.58); post-transaction value based on April 1, 2026 market close ($24.22).* 1-year performance calculated using April 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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