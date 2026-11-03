Beam Aktie
WKN DE: A1JKNP / ISIN: US0737301038
|
03.11.2026 13:13:35
Beam Therapeutics Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Beam Therapeutics Inc. (BEAM) announced Loss for its third quarter of -$134.41 million
The company's earnings came in at -$134.41 million, or -$1.28 per share. This compares with -$112.57 million, or -$1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 96.8% to $0.307 million from $9.67 million last year.
Beam Therapeutics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$134.41 Mln. vs. -$112.57 Mln. last year. -EPS: -$1.28 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $0.307 Mln vs. $9.67 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beam Inc Cash Settlement At USD 83.50 A Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Beam Inc Cash Settlement At USD 83.50 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.