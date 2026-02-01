Beam Aktie
WKN DE: A1JKPN / ISIN: US0737302028
|
01.02.2026 09:46:01
Beam Therapeutics Senior Vice President Sells 6,198 Shares for $216,933
Bethany J. Cavanagh, SVP, Finance and Treasurer of Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), executed an open-market sale of 6,198 shares valued at approximately $216,933 on Jan. 22, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.00); post-transaction value based on Jan. 22, 2026 trade-date close ($34.26) Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beam Inc USD 2.67 Conv Pfd Shs Call for Red 20.11.12 at USD 30.5
Analysen zu Beam Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beam Therapeutics Inc Registered Shs
|27,62
|-5,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.