Beam Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beam Therapeutics hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beam Therapeutics -1,100 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 96,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beam Therapeutics 9,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at