BeammWave Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BeammWave Registered B hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

BeammWave Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at