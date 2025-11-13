BeammWave Registered B legte Quartalsergebnis vor

BeammWave Registered B hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at