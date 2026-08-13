BeammWave Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BeammWave Registered B präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BeammWave Registered B ebenfalls 0,210 SEK je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at