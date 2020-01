Beamtenbund rückt Fokus auf Zukunft des öffentlichen Dienstes

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zukunft des öffentlichen Dienstes in Deutschland steht im Zentrum der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb ab Montag (10.00 Uhr) in Köln. Neben dem Bundesvorsitzenden des dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silberbach, werden unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erwartet. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Tagen mit eindringlichen Warnungen vor einem Kollaps des öffentlichen Dienstes wegen Personalmangels auf sich aufmerksam gemacht. In Köln sollen unter anderem auch aktuelle Spannungen in der Gesellschaft etwa zwischen Jung und Alt angesichts des Klimawandels diskutiert werden./bw/DP/he