Beamtenbund tritt für Stärkung des öffentlichen Dienstes ein

KÖLN (dpa-AFX) - Der Beamtenbund dbb will an diesem Montag in Köln das Gewicht seines Verbandes für eine Stärkung des öffentlichen Dienstes in Deutschland in die Waagschale werfen. Die zweitägige dbb-Jahrestagung steht unter dem Motto "Starker Staat - wehrhafte Demokratie". Zum Auftakt will dbb-Chef Ulrich Silberbach auf einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst als Mittel zur Krisenbewältigung pochen, wie es hieß. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will sich zur Lage des öffentlichen Dienstes im bevölkerungsreichsten Bundesland äußern. Weitere Themen der Jahrestagung sind die Europawahl 2024, die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz für die Arbeitswelt und die Möglichkeiten von Demokratieerziehung an den Schulen.

Mit über 1,3 Millionen Mitgliedern ist der dbb nach eigenen Angaben die größte deutsche Interessenvertretung für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor. Zu den 41 Mitgliedsgewerkschaften des dbb zählen etwa die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) oder der Verband Bildung und Erziehung (VBE)./bw/DP/he