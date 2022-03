Beantragte Hilfen durch COFAG-Kontrollen um 150 Mio. Euro reduziert

Durch Vorab-Kontrollen der Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) sind laut Finanzministerium um 150 Mio. Euro weniger an Wirtschaftshilfen ausbezahlt worden als ursprünglich von den Unternehmen beantragt. Die freiwillige Korrekturmeldung über die Amnestie-Regelung für Betriebe hat außerdem bisher 26 Mio. Euro an Hilfen retour gebracht, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.

"Ich appelliere an alle Unternehmen, sich rechtzeitig freiwillig zu melden, wenn zu hohe Hilfen bezogen wurden. Bislang wurden über diese Schiene bereits 26 Mio. Euro zurückgezahlt", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung. "Wo Hilfen unrechtmäßig bezogen wurden, fordern wir diese zurück und bringen Betrüger zur Anzeige." Man gehe "konsequent gegen Corona-Sünder vor" und stelle "die Einhaltung der Förderbestimmungen sicher", sagte Brunner.

Im Auftrag der COFAG haben die Finanzämter während der Coronapandemie insgesamt über 40.000 Ergänzungsgutachten erstellt. Aufgrund dieser Gutachten wurden die Auszahlungsbeträge laut Finanzministerium um mehr als 50 Mio. Euro korrigiert. Der COFAG-Aufsichtsrat, der Hilfen von über 800.000 Euro prüft, blockierte bisher die Auszahlung von knapp 35 Mio. Euro. Außerdem hätten stichprobenartige Prüfungen der COFAG zu Betragskorrekturen von über 10 Mio. Euro geführt. Laut Ministerium wurden durch die COFAG-Kontrollen "potenzielle Überzahlungen in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro identifiziert". Die Zuschusshöhe bei den betroffenen Anträgen habe man vor der Auszahlung "rechtzeitig korrigiert".

Seit 1. August 2021 können Unternehmen ihren Antrag auf Covid-19-Förderungen auf der Webseite der COFAG korrigieren. Bis 4. März 2022 wurden nach Angaben des Ministeriums 2.005 Korrekturmeldungen eingereicht. Das Gesamtvolumen dieser Meldungen beläuft sich auf 25,8 Mio. Euro, im Durchschnitt betrug eine Förderkorrektur 13.000 Euro.

Das am meisten betroffene Förderinstrument für Korrekturmeldungen im Rahmen der Amnestie-Regelung ist der Umsatzersatz (12,3 Mio. Euro), gefolgt vom Ausfallsbonus (7,1 Mio. Euro) und vom Fixkostenzuschüssen (4,6 Mio. Euro). Rund 60 Prozent der Korrekturmeldungen betreffen die Höhe des Zuschusses, 40 Prozent beziehen sich auf eine fehlende Antragsberechtigung.

cri/kre

WEB https://www.cofag.at/