Bear Creek Mining ( BEar Creek) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bear Creek Mining ( BEar Creek) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,040 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at