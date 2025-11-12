|
12.11.2025 06:31:28
Bear Creek Mining ( BEar Creek) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bear Creek Mining ( BEar Creek) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bear Creek Mining ( BEar Creek) ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Bear Creek Mining ( BEar Creek) 31,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,5 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
