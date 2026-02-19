PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
19.02.2026 11:00:00
Bear Market Sell-Off: Is PayPal Stock a Buy After Its 20% Plunge?
Just when investors thought that things couldn't get any worse, the market surprised them. PayPal (NASDAQ: PYPL), once a booming player in the digital payments space, is crashing again. After it reported fourth-quarter 2025 financial results, the share price immediately plunged 20%. It's down 30% this year (as of Feb. 17), while trading about 87% below its record.This fintech stock lives in bear market territory. Should investors buy PayPal now?Image source: PayPal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
