PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 11:00:00

Bear Market Sell-Off: Is PayPal Stock a Buy After Its 20% Plunge?

Just when investors thought that things couldn't get any worse, the market surprised them. PayPal (NASDAQ: PYPL), once a booming player in the digital payments space, is crashing again. After it reported fourth-quarter 2025 financial results, the share price immediately plunged 20%. It's down 30% this year (as of Feb. 17), while trading about 87% below its record.This fintech stock lives in bear market territory. Should investors buy PayPal now?Image source: PayPal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PayPal Inc

mehr Nachrichten