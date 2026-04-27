Bearclaw Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bearclaw Capital hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at