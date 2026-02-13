Beardsell präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beardsell hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beardsell ein EPS von 0,640 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 665,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beardsell 647,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at