Beardsell: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beardsell hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,11 INR. Im letzten Jahr hatte Beardsell einen Gewinn von 2,49 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beardsell in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 717,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 754,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,90 INR gegenüber 2,49 INR im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 2,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Beardsell 2,68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at