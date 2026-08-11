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11.08.2026 10:40:00
Bears are in pain as the S&P 500 hits record highs. That may mean more upside for stocks.
Positioning shows the shorts are yet to capitulate, suggests CitiWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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