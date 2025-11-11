Beasley Broadcast Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beasley Broadcast Group A hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 51,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at