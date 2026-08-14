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14.08.2026 06:31:29
Beasley Broadcast Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beasley Broadcast Group A gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 45,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Beasley Broadcast Group A 44,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 53,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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