Beasley Broadcast Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beasley Broadcast Group A gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Beasley Broadcast Group A 44,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 53,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at