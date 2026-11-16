Beasley Broadcast Group A legte Quartalsergebnis vor

Beasley Broadcast Group A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beasley Broadcast Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,970 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,12 Prozent auf 42,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Beasley Broadcast Group A 51,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at