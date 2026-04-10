Beasley Broadcast Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beasley Broadcast Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 105,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,170 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,16 Prozent auf 53,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Beasley Broadcast Group A 67,3 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 109,270 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beasley Broadcast Group A -3,730 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,30 Prozent auf 205,94 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 240,29 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at