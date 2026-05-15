Beasley Broadcast Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beasley Broadcast Group A hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beasley Broadcast Group A -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 48,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at