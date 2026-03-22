Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.03.2026 14:46:00
Beat the Wall Street Rush: How Everyday Investors Can Buy SpaceX Stock Right Now
One of the world's most sought-after private companies is rumored to be making its public markets debut this calendar year. After remaining private for over two decades, Elon Musk's SpaceX is expected to go public at a market valuation of $1.5 trillion or higher. This would make it one of the 10 most valuable companies in the world by market cap. The company dominates the spaceflight market and recently merged with xAI, an artificial intelligence (AI) start-up that also owns the company formerly known as Twitter. Unless we enter a major bear market, there will likely be strong demand for SpaceX when it goes public later this year through an initial public offering (IPO).Did you know you can get exposure to SpaceX stock as an individual investor today? That's right, there are three ways investors can get an indirect piece of the SpaceX pie. Here are the three methods, the one with the most direct exposure, and whether indirectly investing in SpaceX before the IPO is a smart move for your portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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