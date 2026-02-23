Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
23.02.2026 14:45:00
Beaten-Down Figma Shares Rebound on Strong Growth Outlook. Is the Stock a Buy?
After rejecting a buyout offer from Adobe and instead opting to go public, Figma (NYSE: FIG) has struggled in terms of stock price. The collaborative design platform company has been caught in the software-as-a-service (SaaS) sell-off, which has taken the stock to below its $33 IPO price.For a stock that opened at $85 its first day of trading and closed at $115.50, it has been a hard fall from grace.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Figma
|
19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)