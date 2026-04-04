Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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04.04.2026 06:59:20
Beauty as strategy: Why K-beauty is also a political success
K-beauty is more than just a cosmetics trend. South Korea has combined popular culture, innovation and national strategy to create a business model where beauty products are an economic and political tool.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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06.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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