BEAUTY GARAGE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BEAUTY GARAGE hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,79 JPY, nach 12,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at