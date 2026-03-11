|
BEAUTY GARAGE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BEAUTY GARAGE hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 16,39 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BEAUTY GARAGE 15,85 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
