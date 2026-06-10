BEAUTY GARAGE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BEAUTY GARAGE hat am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BEAUTY GARAGE 30,07 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 74,38 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte BEAUTY GARAGE 80,87 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 38,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at