BEAUTY GARAGE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BEAUTY GARAGE hat am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat BEAUTY GARAGE im vergangenen Quartal 9,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BEAUTY GARAGE 8,30 Milliarden JPY umsetzen können.

