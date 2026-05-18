Beauty Kadan legte Quartalsergebnis vor

Beauty Kadan gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,46 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,86 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at