A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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10.06.2026 01:03:20
Beauty Pie LED mask ad banned over misleading anti-wrinkle claim
The mask is not "clinically proven to reduce wrinkles in four weeks", the advertising watchdog finds.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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