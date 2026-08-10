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10.08.2026 06:31:29
Beazer Homes USA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beazer Homes USA hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 516,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 545,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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