Beazley Aktie
WKN DE: A0X8HN / ISIN: JE00B64G9089
|
03.03.2026 14:48:42
Beazley-Deal: Zurich will bei Specialty-Versicherungen die Krone übernehmen
Zurich CEO Mario Greco hat sich an einem Web-Call fast schon enthusiastisch zu den Geschäftsaussichten für die Übernahme der britischen Beazley geäussert. Die hoch komplementären Fähigkeiten sollen einen erheblichen Mehrwert schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
