Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|
22.01.2026 10:24:42
Beazley weist Zurich-Offerte über 7,7 Milliarden Pfund zurück
Von Elena Vardon
DOW JONES--Der Cyber-Versicherer Beazley sträubt sich weiterhin gegen eine Übernahme durch Zurich Insurance. Wie das britische Unternehmen mitteilte, hat es auch das fünfte Angebot der Schweizer, mit dem Beazley mit 7,7 Milliarden Pfund bewertet wird, zurückgewiesen. Die Ablehnung des Boards sei einstimmig ausgefallen. In der Offerte werde Beazley mitsamt seinen langfristigen Aussichten deutlich unterbewertet.
Zurich hat das Angebot über 12,80 Pfund je Aktie diese Woche öffentlich gemacht. Das vorherige, im Januar unterbreitete und zurückgewiesene Angebot war nicht veröffentlicht worden.
Zurich ist laut Beazley bereits im Juni 2025 drei Mal an das britische Unternehmen herangetreten. Es hat demnach ein noch höheres Angebot von 13,15 Pfund je Aktie bzw. einer Gesamtbewertung von 8,4 Milliarden Pfund abgelehnt. Beazley hat Zurich nach eigenen Angaben im Rahmen der Due Diligence begrenzte Informationen zukommen lassen.
"Das Board ist offen für alle Optionen, um Wert zu schaffen", teilte Beazley mit. Man sei aber zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten als eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2026 04:25 ET (09:25 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
22.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
22.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|The Vanguard Group, Inc.: Beazley PLC (EQS Group)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Beazley-Aktie klettert auf Rekordhoch: Kaufangebot von Zurich (dpa-AFX)
Analysen zu Beazley PLC
Aktien in diesem Artikel
|Beazley PLC
|12,80
|-2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.