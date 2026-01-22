Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 10:24:42

Beazley weist Zurich-Offerte über 7,7 Milliarden Pfund zurück

Von Elena Vardon

DOW JONES--Der Cyber-Versicherer Beazley sträubt sich weiterhin gegen eine Übernahme durch Zurich Insurance. Wie das britische Unternehmen mitteilte, hat es auch das fünfte Angebot der Schweizer, mit dem Beazley mit 7,7 Milliarden Pfund bewertet wird, zurückgewiesen. Die Ablehnung des Boards sei einstimmig ausgefallen. In der Offerte werde Beazley mitsamt seinen langfristigen Aussichten deutlich unterbewertet.

Zurich hat das Angebot über 12,80 Pfund je Aktie diese Woche öffentlich gemacht. Das vorherige, im Januar unterbreitete und zurückgewiesene Angebot war nicht veröffentlicht worden.

Zurich ist laut Beazley bereits im Juni 2025 drei Mal an das britische Unternehmen herangetreten. Es hat demnach ein noch höheres Angebot von 13,15 Pfund je Aktie bzw. einer Gesamtbewertung von 8,4 Milliarden Pfund abgelehnt. Beazley hat Zurich nach eigenen Angaben im Rahmen der Due Diligence begrenzte Informationen zukommen lassen.

"Das Board ist offen für alle Optionen, um Wert zu schaffen", teilte Beazley mit. Man sei aber zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten als eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 04:25 ET (09:25 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beazley PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Beazley PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beazley PLC 12,80 -2,29% Beazley PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen