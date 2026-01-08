Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
08.01.2026 17:01:00
Beba und Alfamino: Nestlé ruft Säuglingsnahrung in weiteren Ländern zurück
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé warnt vorsorglich in immer mehr Ländern vor Chargen der Babynahrung der Marken Beba und Alfamino. Insgesamt sind nun etwa 50 Länder auf der ganzen Welt betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
