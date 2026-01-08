Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

08.01.2026 17:01:00

Beba und Alfamino: Nestlé ruft Säuglingsnahrung in weiteren Ländern zurück

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé warnt vorsorglich in immer mehr Ländern vor Chargen der Babynahrung der Marken Beba und Alfamino. Insgesamt sind nun etwa 50 Länder auf der ganzen Welt betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
