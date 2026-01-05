Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

05.01.2026 12:02:00

Beba und Alfamino: Nestlé ruft vorsorglich Säuglingsnahrung zurück

Ein Bazillus in Beba- und Alfamino-Babynahrung könnte Babys schaden. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ruft deshalb vorsorglich einige in Deutschland verkaufte Chargen zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
