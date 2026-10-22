E & A Aktie
WKN DE: A0M77H / ISIN: AU000000EAL2
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22.10.2026 12:28:21
Beben in der Gamingbranche: Spiele-Gigant EA kürzt 400 Stellen und macht Bioware dicht
Von "Dragon Age" über "Stars Wars" bis hin zu "Baldurs Gate": Die Liste der namhaften Spiele, die von dem kanadischen Publisher Bioware stammen, ist lang. Doch damit ist nun Schluss. Electronic Arts schließt das für seine Rollenspiele bekannte Tochterstudio. Die Arbeiten am neuen "Mass Effect" werden eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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