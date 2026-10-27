BeBetter Med A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BeBetter Med A ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeBetter Med A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at