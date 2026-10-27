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27.10.2026 06:31:29
BeBetter Med A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BeBetter Med A ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeBetter Med A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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