BEC World öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BEC World ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BEC World die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 THB gegenüber -0,020 THB im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,94 Prozent auf 970,1 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,09 Milliarden THB gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 THB. Im Vorjahr hatte BEC World 0,050 THB je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 3,98 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte BEC World 4,25 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at