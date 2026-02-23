BEC World PCL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BEC World PCL lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,05 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BEC World PCL noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BEC World PCL 970,1 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,09 Milliarden THB umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,050 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3,98 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BEC World PCL 4,25 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at