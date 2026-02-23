BEC World zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BEC World ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BEC World die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,96 Prozent auf 30,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BEC World 121,04 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 120,47 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at