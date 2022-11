Bechtle akquiriert ACS Systems in Großbritannien

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG akquiriert mit der ACS Systems UK Ltd. mit Sitz in Northampton ein im britischen Markt bestens etabliertes IT-Systemhaus mit exzellenter Reputation. ACS verfügt über 27 Jahre Erfahrung im IT-Services-Geschäft. Der Fokus liegt dabei auf Cybersecurity, Modern-Work-Konzepten sowie Managed IT und Cloud-Services mit eigenen Cloud-Hosting-Kapazitäten. Der IT-Dienstleister deckt ein breites Kundenspektrum ab – von regionalen Unternehmen über große Konzerne bis hin zum Public Sector. In der Vergangenheit haben Bechtle direct UK und ACS bereits erfolgreich gemeinsame Kundenprojekte durchgeführt. Mit dem Verkauf an Bechtle sorgt der Mitgründer von ACS, Jon Thorpe, frühzeitig für eine zukunftsorientierte Nachfolgeregelung. Das Management bleibt in gleicher Funktion im Unternehmen und verantwortet die Integration gemeinsam mit James Napp, Geschäftsführer Bechtle direct UK.