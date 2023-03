Bechtle akquiriert Value Added Reseller in Großbritannien

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG akquiriert mit Tangible Benefit Ltd. einen umsatzstarken Value Added Reseller in Großbritannien. Das 1997 gegründete IT-Unternehmen hat seinen Sitz in der Londoner City, verfügt über einen ausgezeichneten Ruf und hohe Bekanntheit in der Branche. Im Geschäftsjahr 2021/22 lag der Umsatz von Tangible Benefit bei rund 70 Millionen Euro. Das Kerngeschäft umfasst die Hardwarebeschaffung samt begleitender Plug-and-Play-Services und Softwarelizenzierung, ergänzt um Security- und Netzwerk-Services sowie Lifecycle Management. Hintergrund für den Verkauf des profitablen Unternehmens ist eine gesicherte Nachfolgeregelung und interessante Entwicklungsperspektiven für die aktuell 66 Mitarbeitenden von Tangible Benefit. Unternehmensgründer Timothy Trotman bleibt für eine Übergangszeit im Unternehmen und wird die Integration in die Bechtle Gruppe gemeinsam mit James Napp, Geschäftsführer von Bechtle direct UK, eng begleiten, bevor er sich aus dem Geschäft zurückzieht. Das erweiterte Management bleibt in leitender Funktion auch weiterhin für den Londoner Standort verantwortlich.