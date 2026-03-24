Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Analystenbewertung 24.03.2026 15:07:00

Bechtle-Aktie fällt: Kursziel sinkt - warum Berenberg die Aktie trotzdem auf "Kaufen" setzt

Bechtle-Aktie fällt: Kursziel sinkt - warum Berenberg die Aktie trotzdem auf "Kaufen" setzt

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle.

Im XETRA-Handel geht es für die Bechtle-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 26,14 Euro nach unten.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Bechtle AG

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