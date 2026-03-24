Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Analystenbewertung
|
24.03.2026 15:07:00
Bechtle-Aktie fällt: Kursziel sinkt - warum Berenberg die Aktie trotzdem auf "Kaufen" setzt
Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle.
Im XETRA-Handel geht es für die Bechtle-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 26,14 Euro nach unten.
HAMBURG (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.03.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|Bechtle Aktie kräftig im Minus: Verlässliche Ausschüttung trotz Ergebnisdämpfer (finanzen.at)