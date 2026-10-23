Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Zukauf 23.10.2026 11:43:00

Bechtle-Aktie gewinnt nach Übernahme-News

Bechtle-Aktie gewinnt nach Übernahme-News

Bechtle baut seine internationale Präsenz weiter aus und setzt dabei auf einen bestehenden Markt. Die jüngste Unternehmensmeldung enthält Details zum Umfang des Geschäfts.

DOW JONES – Bechtle baut ihr Geschäft in Irland durch den Kauf von Technology First Ltd. aus. Der unter der Marke ITQuotes auf dem irischen Markt tätige Reseller für IT Procurement, Hardware-, Software- und Deployment-Services macht mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Bechtle ist seit 2008 mit einer eigenen Gesellschaft in Irland vertreten.

Bechtle-Aktie legt zu

Die Bechtle-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,46 Prozent auf 35,16 Euro.

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Bechtle-Aktie legt zu: IT-Dienstleister steigert Gewinn - Erwartungen des Marktes verfehlt

Bildquelle: Bechtle AG

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