Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Zukauf
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23.10.2026 11:43:00
Bechtle-Aktie gewinnt nach Übernahme-News
DOW JONES – Bechtle baut ihr Geschäft in Irland durch den Kauf von Technology First Ltd. aus. Der unter der Marke ITQuotes auf dem irischen Markt tätige Reseller für IT Procurement, Hardware-, Software- und Deployment-Services macht mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Bechtle ist seit 2008 mit einer eigenen Gesellschaft in Irland vertreten.
Bechtle-Aktie legt zu
Die Bechtle-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,46 Prozent auf 35,16 Euro.
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Bildquelle: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
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21.10.26
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
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07.10.26
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Analysen zu Bechtle AG
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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