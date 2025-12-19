Bechtle-Aktie in Rot: Angebotspalette um Clouds von Telekom und Arvato Systems vergrössert

Bechtle baut sein "Multi-Cloud"-Angebot durch neue Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und der Bertelsmann-Tochter Arvato Systems aus.

Das schwäbische IT-Haus bietet seinen Geschäftskunden künftig auch die Nutzung der Open Telekom Cloud und der Arvato Systems Private Cloud an. Dies biete Kunden noch mehr Wahlfreiheit und Flexibilität bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien, teilte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit.

Bechtle arbeitet bei der Bereitstellung von Cloud-Lösungen bereits mit fast allen großen Cloud-Anbietern zusammen, darunter AWS, Google Cloud und Microsoft aber auch europäischen Anbietern wie Ionos. Kunden können die Services verschiedener Anbieter auf einer einzigen Plattform managen.

Via XETRA gewinnt die Bechtle-Aktie zeitweise 0,18 Prozent auf 43,60 Euro.

DOW JONES