Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Für Geschäftskunden
|
19.12.2025 11:27:40
Bechtle-Aktie in Rot: Angebotspalette um Clouds von Telekom und Arvato Systems vergrössert
Das schwäbische IT-Haus bietet seinen Geschäftskunden künftig auch die Nutzung der Open Telekom Cloud und der Arvato Systems Private Cloud an. Dies biete Kunden noch mehr Wahlfreiheit und Flexibilität bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien, teilte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit.
Bechtle arbeitet bei der Bereitstellung von Cloud-Lösungen bereits mit fast allen großen Cloud-Anbietern zusammen, darunter AWS, Google Cloud und Microsoft aber auch europäischen Anbietern wie Ionos. Kunden können die Services verschiedener Anbieter auf einer einzigen Plattform managen.Via XETRA gewinnt die Bechtle-Aktie zeitweise 0,18 Prozent auf 43,60 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
17.12.25
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.12.25
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)