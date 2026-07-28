Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Deutliches 2Q-Wachstum
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28.07.2026 16:05:42
Bechtle-Aktie klettert zeistellig: Ausblick für 2026 erhöht
Beim Umsatz und beim Vorsteuergewinn (EBT) erhöht das Unternehmen die Wachstumsprognose auf jeweils 5 bis 10 Prozent von zuvor erwarteten 0 bis 5 Prozent. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 Prozent anstatt 5 bis 10 Prozent.
Im zweiten Quartal steigerte Bechtle den Vorsteuergewinn den vorläufigen Ergebnissen zufolge um mehr als 20 Prozent auf rund 80 Millionen Euro. Die Markterwartung sei "sehr deutlich übertroffen" worden.
Der Umsatz stieg um mehr als 16 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro und sei erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen.
Das Geschäftsvolumen liege bei rund 2,27 Milliarden Euro rund 18 Prozent über Vorjahr.
Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen.Via XETRA klettert die Bechtle-Aktie zeitweise um 13,37 Prozent auf 35,80 Euro.
DOW JONES
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