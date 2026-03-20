Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Zahlen präsentiert
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20.03.2026 10:30:41
Bechtle Aktie kräftig im Minus: Verlässliche Ausschüttung trotz Ergebnisdämpfer
Bechtle erwartet ein Wachstum des Geschäftsvolumens um 5 bis 10 Prozent. Der Umsatz soll im schlechtesten Fall stagnieren, im besten Fall um 5 Prozent steigen. Gleiches gilt für den Gewinn vor Steuern.
Bechtle hatte bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für 2025 gemeldet. Das Geschäftsvolumen kletterte um rund 8 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Euro, während sich der Umsatz um etwa 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro verbesserte.
Der Vorsteuergewinn ging zwar um 6 Prozent auf 324 Millionen Euro zurück, zog aber im vierten Quartal deutlich an. Unter dem Strich sank der Jahresgewinn um 6,6 Prozent auf 229 Millionen Euro.
"Eine stabile Dividende trotz eines Ergebnisrückgangs sehen wir als ein starkes Signal der Verlässlichkeit an die Aktionärinnen und Aktionäre", sagte CEO Thomas Olemotz. Die Ausschüttungsquote steigt auf 38,5 von 35,9 Prozent. Bechtle hat die Dividende bisher noch nie gekürzt.
Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 11,52 Prozent tiefer bei 26,58 Euro.
DOW JONES
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